تكثيف أعمال رصف الشوارع في 3 مراكز بالمنوفية ضمن الخطة الاستثمارية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها المكثفة وبالتعاون التام مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي بقطاع الطرق ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لتقديم الدعم اللازم والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات لضمان تحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء.

رصف الشوارع في مركز ومدينة منوف

وتابع محافظ المنوفية، أعمال قطع الفرمة بشارع كلية الهندسة بمدينة منوف تمهيداً للبدء في أعمال الترميم وإعادة الرصف وإنشاء البلدورات والأرصفة الجديدة بإجمالي أطول 300 متر، وجارٍ العمل على قدم وساق في رصف 4 مناطق رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية 16 مليونا و802 ألف جنيه، وهي بمنطقة عزبة المحطة ومنطقة عزبة القشلا بشارع محمد فريد، كونها مناطق حيوية وهامة بالمدينة تخفف من الاختناقات المرورية.

وفي مركز ومدينة تلا، تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بمساكن الإيواء والسوق الحديد ومحيط مدارس الأشقر والتجارة، ومتفرعات خلف الشون ومحطة غاز السيارات ومحيط مدارس الأشقر والتجارة بنات وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث من المقرر العمل بـ3 شوارع رئيسية ومتفرعاتها بالمدينة وهي بشارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم، وشارع النقراشي مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتى المعهد الديني، وشارع بورسعيد مع شارع البطل أحمد عبد العزيز بداية من شارع أبو عامر وحتى خلف الاستراحة، بقيمة إجمالية 19 مليونا و931 ألف جنيه.

رصف الشوارع في مدينة ومركز الشهداء

فيما تم متابعة أعمال تركيب بلدورات الأرصفة الجانبية بشارع كفر الشيخ منصور بمدينة الشهداء بداية من شارع بور سعيد حتى الشيخ منصور بطول 700 متر، وكذا صب القدمة بشارع الشريف بطول 500 متر بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية، وشارع التلواني بداية من شارع النصر حتى المدرسة الفكرية القديمة بطول 500 متر، وشارع المدرسة بشارع النصر بطول 500 متر ضمن الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية المقرر تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة لتسريع معدلات الآداء ونهو الأعمال في أقرب وقت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.