حملات مكثفة لمتابعة الحالة الفنية في محطات الصرف الصحي بأسيوط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا لمتابعة حالة محطات معالجة ورفع الصرف الصحي، وذلك برئاسة المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

سجلات التشغيل

وقال رئيس شركة مياه أسيوط، إن الاجتماع يأتي لمراجعة التعليمات التي يجب وضعها في الاعتبار، من حيث دفاتر التشغيل والصيانة والاهتمام بأعمال التشغيل القياسي والصيانة القياسية ودقة تسجيل ذلك في سجلات التشغيل والصيانة ومتابعة خطة التشغيل الخاصة بالمحطة، ومعدات السلامة والصحة المهنية اللازمة، وأهم أعمال الصيانة التى أجريت للمعدة.

محطات الرفع

وأكد «الشرقاوي»، ضرورة الالتزام بموقف طلمبات محطات الرفع والمعالجة والتنقية العاطلة والإجراءات التي تم اتخاذها، وتدوين حالة المعدات التى تمتلكها المحطة مع عمل خطة لأهم احتياجات تلك المعدات لأعمال الصيانة.

وأوصى «الشرقاوي»، بضرورة المتابعة الدورية من قبل مسئولى الصرف الصحي ومديري المناطق، على أن يكون التأكيد على الحالة الفنية للمحطة جل الاهتمام.