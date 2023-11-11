الفنانة لطيفة: لدي أمل في التوصل إلى حل لأزمة العدوان على غزة اليوم

تواصل الفنانة لطيفة، دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أنها ترى أن اليوم هناك أمل كبير في حل الأزمة، في ظل انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في الرياض.

الفنانة لطيفة تدعم القضية الفلسطينية

وكتبت الفنانة لطيفة عبر حسابها على منصة «إكس»: «برغم كل الحزن والضيم والقهر والوجع، أصبحت اليوم عندي أمل أترجاه من رب العالمين القادر الجبار أن يكون هنالك حلا عاجلا لأهلنا في غزه اليوم في القمة الاستثنائية في الرياض، يا رب يا قادر يا كريم».

برغم كل الحزن والضيم والقهر والوجع اصبحت اليوم عندى امل اترجاه من رب العالمين القادر الجبار ان يكون هنالك حل عاجل لاهلنا فى #غزه اليوم فى القمه الاستثنائية فى #الرياض فى #المملكة_العربية__السعودية . يااااااااااااااااااارب يا قادر يا كريم #قمة_الرياض — Latifa Al-Tunisia (@latisol) November 11, 2023

يذكر أن كثيرا من الفنانين واصلوا دعمهم الكامل للقضية الفلسطينة منهم شيريهان ومحمد سلام ونبيل الحلفاوي وأحمد حلمي وتامر حسني وجومانا مراد.