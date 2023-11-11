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الفنانة لطيفة: لدي أمل في التوصل إلى حل لأزمة العدوان على غزة اليوم

كتب:

بسمة شطا
12:14 م | السبت 11 نوفمبر 2023
لطيفة

لطيفة

تواصل الفنانة لطيفة، دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أنها ترى أن اليوم هناك أمل كبير في حل الأزمة، في ظل انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في الرياض.

الفنانة لطيفة تدعم القضية الفلسطينية 

وكتبت الفنانة لطيفة عبر حسابها على منصة «إكس»: «برغم كل الحزن والضيم والقهر والوجع، أصبحت اليوم عندي أمل أترجاه من رب العالمين القادر الجبار أن يكون هنالك حلا عاجلا لأهلنا في غزه اليوم في القمة الاستثنائية في الرياض، يا رب يا قادر يا كريم».

يذكر أن كثيرا من الفنانين واصلوا دعمهم الكامل للقضية الفلسطينة منهم شيريهان ومحمد سلام ونبيل الحلفاوي وأحمد حلمي وتامر حسني وجومانا مراد.

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بقلم بسمة شطا