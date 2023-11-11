آليات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحات مجمع الشفاء

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن آليات الاحتلال تبعد 500 متر فقط عن مجمع الشفاء وتستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحاته، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

فيما صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفوسفور الأبيض، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف مجموعة من النازحين حاولوا الخروج من مجمع الشفاء.

وتوفيت رضيعة و4 مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء لانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء.

وحاصر الاحتلال الاسرائيلي مبنى «أطباء بلا حدود» وأطلق قنابل الفسفور المحرمة دوليا في محيطه بغزة.