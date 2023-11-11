عاجل.. مستشفى الشفاء بغزة يعلن عن كارثة وشيكة خلال ساعات

كشف مدير مستشفى الشفاء في غزة الحالة الصعبة التي وصل لها المستشفى قائلًا «ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا، ونحن لسنا أرقاما».

مدير مستشفى ومجمع الشفاء الطبي يعلن اقامة مقبرة داخل المستشفى

وأوضح أنَّهم سيقيمون مقبرة جماعية داخل المستشفى نظرًا لأنَّ جثث الشهداء متكدسة وسيحاولون الدفن داخل المستشفى، مؤكّدًا أنَّ الاحتلال استهدف قسم العناية المركزة مما تسبب في إصابات ثانية للمصابين، مشددًا على أنَّههم ليس لديهم ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا إنترنت وأصبحوا معزولين تمامًا عن العالم.

الاحتلال يقصف محيط مجمع ومستشفى الشفاء الطبي

وقصف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مدفعي جوي وكثيف متواصل محيط مستشفى الشفاء وأحياء مدينة غزة ولم توقف القصف على مدار 6 ساعات.

كما استهدف القصف الساحات الداخلية لمجمع الشفاء واندلعت الحرائق الآن فيها والأطباء لا يستطيعوا التنقل بين الأقسام وهناك طفل توفي في الحضانة.

ويستمر الاحتلال في العدوان على الشعب الفلسطيني لليوم 36 حيث استمر الاحتلال في اجرامه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي والذي أوقع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتسبب في تشريد أكثر من مليون ونصف فلسطيني داخل قطاع غزة.