عضو «الصحفيين»: ما يحدث في غزة مؤامرة عالمية بقيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنّ كل المنظمات الدولية أثبتت رعونة شديدة في التعامل مع ما يحدث في قطاع غزة، موضحًا أنها لا تعمل لصالح المواطن العربي أو المواطن الذي لا يملك السلاح ويتلقى القنابل وقصف الطائرات.

وأضاف «الزناتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «ما يواجهه شعب فلسطين في غزة والصحفيون والإعلاميون داخل الأراضي المحتلة كأن المنظمات الدولية لا تراه، نتحدث عن أكثر من 11 ألف شهيد منهم ما يزيد عن 5 آلاف شهيد طفل و50 من الصحفيين والإعلاميين بخلاف ذويهم الذين تلقوا طلقات رصاص ومدافع من قوات الكيان الصهيوني والعالم لا يتحرك».

مؤامرة عالمية

وتابع الكاتب الصحفي: «ما يحدث في فلسطين مؤامرة عالمية ضد هذا الشعب بقيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي كشف وجه العالم كله في تحيزه السافر بما فيهم الصحفيون والإعلاميون وأصحاب القلم الذين ينقلون الصورة للرأي العام العالمي الذي لم يتغير منطقه كثيرا في ما يقوم به الكيان الصهيوني».

تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين

وذكر أن ما يحدث الآن تواطؤ عالمي لم تفعل المنظمات الدولية الكثير لإيقافه حتى الآن، فمشاهد التهجير والإبادة نراها يوميا والتصعيد خطير للغاية، وعشرات الآلاف من الفلسطينيين جرى تهجيرهم من شمال غزة إلى جنوبه في نكبة جديدة وهو ما يؤكد أن مجلس الامن أو غيره من المنظمات الدولية يؤدي دوره حتى الآن على أرض فلسطين.