المركز القومي للترجمة يصدر كتاب «العقلانية الجديدة»

أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب «العقلانية الجديدة» للمؤلفين برتراند سان، وسورنين، وترجمة وتعليق وتقديم الزواوي بغوره.، وهو الكتاب الذي يطرح تساؤلا عن مفهوم العقلانية الجديدة.

موضوع كتاب «العقلانية الجديدة»

وحسب كلمة ناشر الطبعة العربية على ظهر الغلاف: تشكل العلم الحديث في بداية القرن السابع عشر، انطلاقا من مسلمتين، الأولى هي أن المعرفة العلمية تنتج من قبل عقول متعددة، والثانية هي أنها قابلة لأن تندمج كاملة في الفرد الذي يستطيع أن يراكم المعارف، وينميها منهجيا، ومن هنا تأتي تلك المكانة الفاصلة تاني تحتلها الذات في الفلسفة منذ ديكارت إلى غاية هوسرل.

واليوم يقوم العلم بربط عمليات متنوعة لا يمكن أن تستوعب كلها من قبل فرد واحد مثل بناء المفاهيم وتشكيل الفرضيات وطبيعة الحجج التي تختلف باختلاف الاختصاصات ولم يعد صالحا التمييز بين العلموالتقنية. بما أن العلاقة بين التنظير المجرد والاكتشاف التكنولوجي علاقة متعدية.

وأخيرا فإن مسلمة الوحدة الانثربولوجية للإنسانية والكونية وقدرة الفرد على بلوغ المعرفة قد بنيت على أرضية التفاوت غير المقبول بين الأمم، من هنا يطرح السؤال الآتي، ما الذي يجب أن تكون عليه العقلانية الجديدة؟