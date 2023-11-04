كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة؟.. كتاب جديد بـ«القومي للترجمة»

يتناول كتاب «كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة» الصادر حديثا عن المركز القومي للترجمة، للمؤلفة يانج شيا، وترجمة مي حاتم عاشور، مراجعة وتقديم هشام موسى المالكي، يتناول أسباب التراجع الدراسي عند بعض الطلاب، وكيف حل هذه المشكلة وطرق الوقاية منها.

أسباب تراجع الدراسة

ورصد الكتاب الصادرة ترجمته العربية حديثا، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تراجع المستوى الدراسي، على النحو التالي:

1- المعوقات الناتجة عن ضعف المهارات الدراسية، مشيرا إلى أن الدراسات كشفت أن نسبة بين تراوح بين 10- 30% من الطلاب يعانون من ضعف المهارات الدراسية، بسبب عدم كفاية التمرينات التي تلقونها في مرحلة مبكرة من عمرهم، ويظهر ذلك من خلال تشتت الانتباه والتلكؤ والإهمال وما شابه ذلك.

2- عدم الاستقرار النفسي: النتائج الدراسية يمكنها لأن تتأثر بسهولة بالحالة النفسية على سبيل المثال: الظروف العائلية، والعلاقات الاجتماعية، وحساسية الشخصية، وكلما ازداد الضغط الدراسي، زاد احتمال ظهور مشاكل نفسية لدى الطفل.

3- عادات وأساليب المذاكرة: هناك بعض الطلاب يفضلون كتابة واجباتهم وهم يستمعون إلى الموسيقا، وهذا ما يعوق انتباه خلايا المخ في أثناء الامتحانات.

4- التأثير العضوي: هناك بعض الأطفال لا ينتبهون إلى التنسيق بين وقت الراحة ووقت الدراسة، فيذاكرون ساعات طوالا، وتكون النتيجة هي نقص الأوكسجين في مخهم الأمر الذي تتضاءل مه مهاراتهم الدراسة

مؤلفة الكتاب يانغ شيا:

يشار إلى يانغ شيا، خبيرة نفسية، ومدير جمعية الاختصاصصين النفسية ببكين، وهي تخرجت عام 1986 من قسم علم النفس بجامعة بكين وتعمل حاليا أستاذا مساعدا بجامعة العلوم الطبية الصينية وعضوا في جمعية الصحة النفسية الصينية.