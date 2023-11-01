المركز القومي للترجمة يصدر «لورانس في شبه الجزيرة العربية»

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب «لورانس في شبه الجزيرة العربية»، من تأليف سكوت أندرسون، وترجمة محمد صبري الدالي.

وقال المركز إن هذه ترجمة لأحد الكتب المهمة عن لورانس، تلك الشخصية الجدلية صاحبة التجربة المهمة- بل الخطيرة أحيانا- في بعض جوانب التاريخ المعاصر للمشرق العربي، وهذه المنطقة التي شهدت أحداثا جساما في النصف الأول من القرن العشرين، وأريد لأجزاء منها منذ ذلك الحين - بل وقبله- ألا تصبح عربية.

وورد على ظهر غلاف الكتاب: «الواقع أن أهمية الكتاب تعود للعديد من الأسباب الأخرى، ومنها ضرورة الإبقاء على حضور الوعي العالمي عامة، والعربي خاصة بخصوص ما حدث في أجزاء عزيزة من بلادنا العربية في تلك المرحلة من تاريخه وكيف تم التلاعب بها لتحقيق غايات الغرب والصهيوينة، وهي أمور ما أحرانا بالتمعن فيها.

أسطورة «لورانس»

كما أن الكتاب محاولة غربية أخرى جديدة لفهم ما قيل عن «أسطورة لورانس» التي صاغها الغرب نفسه، حيث حاول الكتاب كشف مزيد عن تلك الشخصية في سياق فضح سياسات القوى الاستعمارية الغربية بالمنطقة وبشكل أكثر موضوعية مما كان من قبل، ومن هنا فالكتاب يطرح الكثير من الأضواء المهمة - والجديدة أحيانا- على ما حدث بالمنطقة في تلك المرحلة، والأهم من ذلك مؤاف الكتاب أمريكي الجنسية، بمعنى إنه لا يمكن اعتباره متحيزا للعرب ومتحاملا على الغرب والصهيونية.

كما تعود أهمية الكتاب إلى اعتماد مؤلفه على كثير من الوثائق التي أتاحتها الأرشيفات في الممملكة المتحدة وألمانيا وغيرها، ناهيك عن اعتماده على الكثير من المذكرات واليوميات والدراسات الحديثة.