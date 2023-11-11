رئيس الوزراء يشهد اصطفاف معدات ومركبات مجابهة الأزمات في محافظة الفيوم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اصطفاف معدات ومركبات مجابهة الأزمات في محافظة الفيوم، ضمن جولته اليوم، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

يرافق رئيس الوزراء في الجولة، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ.