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رئيس الوزراء يشهد اصطفاف معدات ومركبات مجابهة الأزمات في محافظة الفيوم

كتب:

أسماء زايد
12:06 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اصطفاف معدات ومركبات مجابهة الأزمات في محافظة الفيوم، ضمن جولته اليوم، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

يرافق رئيس الوزراء في الجولة، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

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