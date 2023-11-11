انطلاق المؤتمر التحضيري الأول للمسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم بعد قليل

تنطلق بعد قليل، فعاليات المؤتمر التحضيري الأول للمسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم، الذي يعقد برئاسة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، التي تعقد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر المقبل.

رفع جوائز المسابقة

جدير بالذكر، أنه جرى رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى 8 ملايين وخمسين ألف جنيه، بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا.

جرت إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثاني للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 12 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.

حفظ القرآن مع فهم معانيه

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 40 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الفرع الرابع: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن على 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

جوائز الأسرة القرآنية

الفرع الخامس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.

الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية: 400 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.

جرت إضافة جائزة الأسرة الرابعة: 200 ألف جنيه.

إضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.