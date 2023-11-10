تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم بمركز شباب نقيطة بالدقهلية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية عن قيام مركز شباب نقيطة في محافظة الدقهلية بتنظيم مسابقة فى حفظ القرآن الكريم، داخل المركز اليوم الجمعة 10 نوفمبر.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان لها أن مركز شباب نقيطة التابع لإدارة شباب المنصورة، نظّم مسابقة في حفظ القرآن الكريم طلائع ضمن خطة شهر نوفمبر 2023 اليوم باعتباره نشاطا اجتماعيا دينيا.

مسابقة حفظ القران الكريم بالدقهلية

وأوضحت المديرية أنه جرى مشاركة طلائع المركز في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتعليمهم حفظ القرآن، وإخراج الكلمات بالشكل الصحيح وتفسير بعض الآيات القرآنية لهم، وتسميع بعض الصور القرآنية للمشاركين.

وأوضحت أنه جرى مشاركة أعضاء المركز كمستمعين في مسابقة حفظ القرآن الكريم وفي نهاية المسابقة جرى توزيع الجوائز من المركز على الفائزين في حفظ القرآن الكريم وسط حضور الأهالي.

وأكدت المديرية أن المسابقة جاءت ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب وتوجيهات محافظة الدقهلية بالاهتمام بالشباب والشيء في المحافظة.