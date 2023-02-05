عاجل.. نتيجة الأسرة القرآنية الفائزة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، الخاص بالأسرة القرآنية، مؤكدا أن الفائزة أسرة غازي أحمد الزياتة المكونة من أحمد غازي أحمد الزياتة - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف - من محافظة الغربية، والشيخ صالح غازي أحمد الزياتة - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف - من محافظة الغربية، والسيدة غازي أحمد الزياتة - معلمة بالأزهر - من محافظة الغربية.

وأكد أن جائزة هذه الأسرة 300 ألف جنيه، بواقع مائة ألف جنيه لكل منهم، وتنافس في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 3 أسر.

وانطلقت فعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، أمس، بعد أن افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويشارك في المسابقة 108 متسابقين من 58 دولة على مستوى العالم.

وتشهد المسابقة، فعاليات مصاحبة لها من أهمها إقامة عدد من المقارئ القرآنية لكبار القراء برواية حفص ورواية ورش والمقرأة المجودة برواية حفص وأمسية ابتهالية على هامش المسابقة.