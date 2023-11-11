شعبة الذهب تشيد بقرار إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر

أشاد فؤاد أحمد نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لتمديد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

أهمية قرار مجلس الوزراء

وقال إنَّ الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على قيمة المدخرات، فضلا عن أن الذهب يعتبر زينة وخزينة.

وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو من العام المقبل 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

جدير بالذكر أنَّ القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تمّ تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية علي حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيراده كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية علي الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار .