عاجل.. تراجع أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية

خسرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023 نحو 20 جنيهًا في جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين، خلال منتصف التعاملات بحسب الشعبة العامة للذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 10-11-2023 نحو 2590 جنيهًا للشراء، و2570 جنيهًا للبيع في الصاغة، يضاف إليه سعر الضريبة والمصنعية مقارنة بأسعار بداية التعاملات بلغ قيمتها نحو 2610 جنيهات.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ونستعرض أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023 في منتصف التعاملات بمحلات الصاغة، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك عند مستوى 2960 جنيهًا للجرام بالنسبة للشراء، و2937 للبيع.

سعر الذهب عيار18

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2220 جنيها للشراء بينما 2203 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار14

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1727 للشراء بينما بلغ البيع نحو 1713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

- سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و720 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجلت الأونصة نحو 1948 دولارًا.