«قومي المرأة» ينفذ مبادرة «احميها من الختان» في 3 محافظات (صور)

نفذ المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، استهدفت الحملة عددا من الفتيات والسيدات والرجال بمحافظات مختلفة، وامتدت على مدار 3 أيام.

المشاركة في التوعية الميدانية

شارك في التوعية الميدانية ضمن مبادرة «احميها من الختان»، التي جاءت ضمن حملة «طرق أبواب»، عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظات المذكورة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، إضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، وجاء ذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

مناهضة تطبيب الختان

وتركز هذه الحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.