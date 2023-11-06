«القومي للمرأة» يعقد دورة تدريبية لإدارة حالات العنف في نطاق الأسرة

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية حول «إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة»، بالتعاون مع منظمة يونيسف في مصر، وقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تأتي ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واستهدفت الدورة 50 من مديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس في القاهرة والمحافظات، حيث تمّ تقسيم التدريب على مجموعتين خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.

تمكين المشاركين من تطوير مهارات إدارة ضغوط العمل

وأوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أنّ الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية لحالات العنف في نطاق الأسرة، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة، والعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة العنف في نطاق الاسرة، إضافة الى تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف وكيفية مواجهته، مشيرة إلى أنّ الدورة تضمنت استعراض دليل للمتدربين حول «إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة»

وأضافت أنّ الدورة التدريبية عملت علي بناء قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة في أربع مجالات وهي تمكين المشاركين من تطوير مهارات إدارة ضغوط العمل والرعاية الذاتية، بما في ذلك الوعي الذاتي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، إضافة إلى تمكين المشاركين من إجراء تقييم شامل للحالات وتحديد التدخلات المناسبة، كذلك تمكين المشاركين من فهم احتياجات الأسر والتعامل معها بفعالية، وتمكين المشاركين من تطوير مهارات التواصل والبناء على العلاقات مع الأسر.

إشادة المشاركين بمستوى التدريب

وأشاد المشاركون في الدورة التدريبية بمستوى التدريب، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع حالات العنف في نطاق الأسر، وتطوير المهارات على إجراء المقابلات.

يذكر أنّ التدريب نُفذ من قبل مدربين معتمدين من الجامعة الأمريكية وبإشراف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهد توزيع شهادات معتمدة للمتدربين.