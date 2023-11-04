رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف لمناقشة مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى كييف اليوم السبت قبل تقرير من المتوقع أن يقدمه الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بشأن تقدم أوكرانيا في عرض عضويتها، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وكتبت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي «X» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، وهي تنشر صورة لها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محطة للسكك الحديدية: «من الجيد أن أعود إلى كييف في زيارتي السادسة في زمن الحرب».

مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

«أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ودعم الاتحاد الأوروبي المالي لإعادة بناء أوكرانيا كديمقراطية حديثة ومزدهرة، وكيف سنواصل جعل روسيا تدفع ثمن حربها العدوانية» ومن المتوقع أن يوضح تقييم الاتحاد الأوروبي المقرر يوم الأربعاء بالتفصيل إلى أي مدى تقدمت أوكرانيا في الوفاء بمعايير اقتصادية وقانونية ومعايير أخرى مختلفة لتمهيد الطريق أمام محادثات الانضمام التي ستبدأ في ديسمبر.

وترى أوكرانيا، التي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، أن الانضمام إلى الكتلة التجارية يمثل أولوية قصوى.

ومن المقرر أن يحضر أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 قمة في ديسمبر لتقرير ما إذا كانوا سيسمحون لكييف ببدء مفاوضات الانضمام، وهي خطوة تتطلب الدعم بالإجماع من جميع أعضاء الكتلة.

محادثات العضوية عادة تستغرق سنوات

وحصل عرض أوكرانيا على دفعة يوم الخميس عندما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك إنها واثقة من أن الكتلة ستقدم طلب أوكرانيا الشهر المقبل.

وعادة ما تستغرق محادثات العضوية سنوات وتتضمن إصلاحات قانونية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق، أصبحت حالة أوكرانيا أكثر صعوبة بسبب الحرب المستعرة في جنوبها وشرقها دون نهاية تلوح في الأفق.

وتأتي زيارة فون دير لاين في الوقت الذي تكافح فيه القوات الأوكرانية الإرهاق وتدور المخاوف بشأن مستقبل المساعدة العسكرية الأمريكية التي تعتمد عليها كييف بشدة، وقال النائب البرلماني ياروسلاف زيليزنياك على قناته على «تليجرام» إنه من المتوقع أن تتحدث فون دير لاين في البرلمان الأوكراني.