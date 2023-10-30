أعلن الجيش الأوكراني، ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في «شبه جزيرة القرم»، التي ضمتها «موسكو»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014.

وفي وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لتدمير مجموعة جنود أوكرانيين، بواسطة مشغلي مسيرات تابعة لقوات «مجموعة الجنوب» الروسية في كليشيفكا قرب «أرتيوموفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبونتينك» الروسية.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قال في وقت سابق، إن على أوروبا الاستعداد لحرب محتملة، مضيفا إن يجب أن تكون بلاده قادرة على الدفاع عن نفسها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف بيستوريوس في مقابلة مع قناة«زد دي إف» الألمانية، إن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وسيكون لها عواقب على المجتمع الألماني، داعيا إلى تبني منطق جديد في المجتمع لمواجهة الأزمات.

ورفض بيستوريوس المزاعم القائلة بأن الحكومة الفدرالية كانت بطيئة للغاية فيما يسمى بنقطة التحول، ولم يقتصر الأمر، وفقا له، على إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو فحسب، بل تم تغيير الهياكل أيضا.

لكن بيستوريوس قال إن الجيش الألماني «تم إهماله لفترة طويلة، وكل ما تم إفساده خلال 30 عاما، مع الأسف، لا يمكن تعويضه في 19 شهرا»، إلا أنه أكد على أن ألمانيا ستكون في موقف مختلف تماما بحلول نهاية هذا العقد.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، قال في مقابلة إعلامية، إن رئيس البلاد الحالي، فولوديمير زيلينسكي، سيذهب على الفور إلى روسيا لإجراء محادثات سلام إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل هذا القرار، مضيفا إن «كييف» لا تتخذ قرارات من تلقاء نفسها.

وأشار أزاروف، إلى اأن زيلينسكي لا يتحكم بإدارة سياسته إلا على بعض المستويات