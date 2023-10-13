الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا جديدا

أحبطت القوات الروسية، هجوما وصفنته وزارة الدفاع بـ«الإرهابي»، حاولت تنفيذه أوكرانيا ضد أهداف في الأراضي الروسية بواسطة طائرتين مسيرتين في سماء مقاطعتي بريانسك جنوب غرب «موسكو» وبيلجورود جنوب غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشف ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كيف توسلت بلاده في الخريف الماضي للحصول على أسلحة من الدول الغربية، وقال في مقابلة مع القناة 24 المحلية، إن الأمر تطلب خوض مفاوضات نشطة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وصف بودولياك أسباب فشل هجوم بلاده المضاد في 4 يونيو الماضي، لتأخر إمدادات الأسلحة الغربية للجيش، ووصف مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، سبب ما حدث بأنه عدم تنفيذ للجدول الزمني.

وأشار المسؤول الأوكراني، إلى التأخر عن الجدول الزمني لمدة 6-9 أشهر.

وفي سياق متصل، دعا «الكونجرس» الأمريكي، «واشنطن» لأن تكون مستعدة لصراعات متزامنة محتملة مع روسيا والصين، كما دعت المؤسسة التشريعية في البلاد، في تقرير نشرته تناول قضايا المفهوم الاستراتيجي، إلى تعزيز الولايات المتحدة لتحالفاتها وتوسيع برامج تحديث الأسلحة النووية وغير النووية.

واقترحت لجنة تابعة لـ«الكونجرس»، إلى حل مسألة الحاجة إلى نشر أو إقامة قوات نووية أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بدورها، قال وزراء مالية دول مجموعة السبع«كندا - فرنسا - ألمانيا - إيطاليا - اليابان - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة»، بمشاركة وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو، في بيان، إن أصول روسيا، لدى دول المجموعة، ستبقى مجمدة حتى دفع التعويضات لأوكرانيا، فيما أشارت وكالة «أنسا» الإيطالية، إلى أن الأصول الروسية، تقدر بحوالي 280 مليار دولار.