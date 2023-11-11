«صحة الدقهلية»: العيادات الخارجية بالمستشفيات استقبلت 446 ألف مريض في أكتوبر

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، خلال شهر أكتوبر في متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة، إذ جرى استقبال 446 ألف حالة في العيادات الخارجية بالمستشفيات.

استقبال المرضى في العيادات الخارجية

وأشار «مكين» في بيان له، أنه جرى استقبال المرضى في العيادات الخارجية، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الجولات المرورية لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وكشف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، أنه تم استقبال 177202 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 12785 أخرى إلى الأقسام الداخلي و446830 بالعيادات الخارجية، في حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 29834 عملية.

تكثيف المرور الإشرافي

وأضاف فاروق، أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 120 جولة تفقدية تضمنت جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.