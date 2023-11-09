«صحة الدقهلية»: 96 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ3 أشهر المنتهية من العام الجارى، مؤكدا استصدار نحو 59 ألفا و109 قرارات علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 1574 حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي.

وأشار مكين في بيان له إلى أن مجهود العلاج علي نفقة الدولة فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية، باستمرار أعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها.

96 مليون تكلفة قرارات المرضى

وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة، أن تكلفة قرارات المرضى تجاوزت 96 مليونا و780 ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 5 ملايين و617 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنه جرى فحص 537 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.

وأكد مكين خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.