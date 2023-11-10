«صحة الدقهلية»: 2332 مستفيدة من خدمات قافلة «أيامنا أحلى» بالمنصورة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تنظيم قافلة خدمية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» بإدارة المنصورة تم خلالها تغطية جميع وحدات الإدارة واستفاد عدد كبير من المبادرة، إذ بلغ عدد المستفيدات 2332 سيدة.

قافلة خدمية بالدقهلية

وأشار في بيان له إلى أن القافلة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ومحافظة الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية أن عدد المستفيدات من خدمات القافلة بلغ 2335 سيدة على مستوى الادارة منهن 2103 منتفعات بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأكدت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة ان القافلة الخدمية شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل - كشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة.