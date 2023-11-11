متحف كفر الشيخ يستقبل طلاب مدرسة «علي عبدالشكور» للتعليم الأساسي

استقبل متحف آثار كفر الشيخ، طلاب مدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي بمدينة كفر الشيخ، في جولة إرشادية بقاعات العرض بالمتحف، للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة التي تعبر عن تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة التي أبهرت العالم.

صور تذكارية للطلاب بالمتحف

كما أبدى الطلاب سعادتهم بالتقاط الصور التذكارية بالمتحف، معربين عن فرحتهم الغامرة لمشاهدتهم جزء من الحضارة المصرية القديمة الخالدة حتى يومنا هذا، والتي تعد منارة لمصر في كافة دول العالم.

متحف آثار كفر الشيخ

ويعتبر متحف آثار مدينة كفر الشيخ واحدا من أهم المتاحف الأثرية في محافظات الدلتا، وذلك لما يحتويه من قطع أثرية فرعونية نادرة كون محافظة كفر الشيخ كانت عاصمة الشمال أثناء الدولة الفرعونية في عصور ما قبل الأسرات، وكان يطلق عليها مدينة «بوتو» وتقع في مدينة دسوق.

يذكر أن متحف آثار كفر الشيخ ينظم محاضرات وندوات لطلاب المدارس وخريجي الجامعات المصرية، ليتيح لهم تعلم اللغة الفرعونية القديمة.