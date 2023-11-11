أبوالغيط: إسرائيل تتمنى اختفاء سكان غزة المثابرين منذ اليوم الأول للاحتلال

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى، لكن الجميع يرغب أن تكون الأخيرة، فدولة إسرائيل تمنت منذ اليوم الأول لاحتلالها لهذا القطاع أن يختفي سكانه، يهجروه أو يهجرو منه، ووصلت بها التمنيات المريضة إلى تصريح أحد وزرائها العنصريين لضرب القطاع بالنووي، فهناك حقد ضد سكان غزة الصابرين المثابرين المقاومين، اللذين يستحقون منا كل احترام وتقدير ودعم.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة، المنعقدة في الرياض، أن إسرائيل قد قتلت حتى اليوم أكثر من 11 ألف مدني، 70% منهم من النساء والأطفال، في حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مرأى ومسمع من العالم أجمع، عنف ودم يزرعان الكراهية لأجيال مقبلة.