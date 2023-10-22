«الزراعة» تعلن بدء توريد الأسمدة للموسم الزراعي الشتوي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين للموسم الزراعي الشتوي، طبقا لمنظومة الحوكمة، مع عدم صرف الأسمدة إلا من خلال كارت الفلاح وداخل المنظومة، وسرعة عمل برنامج للأسمدة في موعدها المحدد وطبقا للمساحات المنزرعة.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، إنّ الوزارة استعدت مبكرا لموسم الزراعة الشتوي، ضمن خطة الوزارة لزيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح إلى 4 ملايين فدان باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم بين المحاصيل، حيث جرى توفير تقاوى معتمدة من القمح بنسبة 100% لزراعة أصناف عالية الانتاجية والجودة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنّ أرصدة المخازن في الجمعيات الزراعية من الأسمدة الأزوتية المدعمة بلغ 160 ألف طن من الموسم الزراعي الشتوي وفق كشوف الحصر، وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي، وجرى شحن 150 ألف طن منذ بداية الشهر للجمعيات الزراعية من المصانع وبدأ التسليم للمزارعين.

أشار المصدر إلى أنّه يتم متابعة أعمال التعاون الزراعي بما فيها تطهير المصارف قبل بداية فصل الشتاء خوفا من التغيرات المناخية التي تمنع التطهير في حينه، والمرور من قبل لجان الإدارة المركزيه للتعاون الزراعي واللجان المشتركة على المحافظات لسرعة إنجاز التطهير قبل الموسم الشتوي.