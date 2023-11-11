أبوالغيط أمام قمة الرياض: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة دولية يرفضها العرب

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن الوقف الكامل لإطلاق النار على الفلسطينيين في غزة، أولوية ينبغي أن يعمل كل من لديه القدرة على السعي لتحقيقها، وهي أولوية تفوق كل اعتبار آخر.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة، المنعقدة في الرياض، أن من يعمل على توسيع رقعة الحرب يجب أن يعي أن استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة، هو من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية، موضحا أن التهجير القسري لكل سكان غزة أو الصفة الغربية أو القدس الشرقية جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وهو مرفوض من الفلسطنيين والعرب والعالم.