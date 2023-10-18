مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في قصف صاروخي روسي على زابوريجيا الأوكرانية

شنت القوات الروسية ضربات صاروخية على مدينة زابوريجيا، جنوب شرق أوكرانيا، اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا، يوري مالاشكو، إنّ روسيا أطلقت 6 صواريخ على المدينة، أحدها أصاب مبنى سكني ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف مالاشكو أنّ الهجوم أسفر عن أضرار في المباني السكنية والتجارية، وأن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وتأتي الهجمات في وقت تتواصل فيه المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في شرق البلاد.