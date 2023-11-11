«الدفاع الروسية» تعلن إحباط هجوم أوكراني بمسيرتين على موسكو وسمولينسك

تصدت الدفاعات الجوية الروسية، فجر اليوم، لهجوم أوكراني، بطائرتين مسيرتين حاولتا استهداف موسكو وسمولينسك، في هجوم وصفته وزارة الدفاع بـ«الإرهابي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، تصدت القوات الروسية، لـ6 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك، وأشار مدير المركز الإعلامي لـ«مجموعة الجنوب» التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، إلى القضاء على نحو 185 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 5 شاحنات صغيرة وشاحنة كاماز، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«ماكرون» يصف سياسات موسكو تجاه أوكرانيا بـ«الأمبريالية»

سياسيا، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سياسات موسكو تجاه أوكرانيا بـ«الأمبريالية»، مضيفا في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» البريطانية، أنه لا يمكن السماح لروسيا بالانتصار.

واعتبر ماكرون، أن ذلك سيؤدي لظهور إمبراطورية جديدة في أوروبا، ستمثل تهديدا للجمهوريات السوفيتية السابقة، وخاصة جورجيا وكازاخستان.

أضاف الرئيس الفرنسي، أنه قد يأتي يوم ما، وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا، مشيرا إلى أن القرار يعود إلى «كييف».

أضاف ماكرون، أن ديسمبر المقبل، سيكون مهما بالنسبة لهجوم «كييف» المضاد، واعتبر الرئيس الفرنسي، أن من واجب جميع الدول مواصلة دعم أوكرانيا.