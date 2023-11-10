قصف أوكراني على مقاطعة زابوريجيا

قصفت القوات الأوكرانية، عصر اليوم الجمعة، باستخدام نظام الصواريخ متعدد الانطلاق على كامينكا دنيبروفسكايا في مقاطعة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، فيما أشارت السلطات إلى تسجيل 5 انفجارات على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إسقاط مسيرة أوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانيا فوق أوريول جنوب غربي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، ووصفت الوزارة الروسية الهجوم الأوكراني بـ«الإرهابي»،وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الاقتصاد الروسي يتعافى رغم العقوبات

اقتصاديا، ورغم العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة ضد «موسكو» عىلى خلفية الأزمة الأوكرانية، كشف وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في العام الجاري 2023 إلى 3%، موضحا في اجتماع مشترك مع وزارة الاقتصاد البيلاروسية في مدينة بريست الحدودية، إن اقتصادا البلدين لم يثبتا فحسب في وجه العقوبات بل في العديد من المؤشرات يسجلان أرقام قياسية.

وفي وقت سابق، حذرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، من تداعيات الدين الأمريكي الهائل، وقالت على لسان المتحدث دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة ستستنفد الورق اللازم لطباعة الدولار في ظل هذا الدين.