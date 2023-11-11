فحص 300 مواطن في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية البستان بمشاركة أساتذة متخصصين، في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات.

تنفيذ قافلة طبية في الدلنجات

وخلال القافلة تم الكشف المجاني على 300 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ومنها «باطنة - أطفال - أمراض نساء»، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض.

تقديم خدمات بيطرية خلال القافلة

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية تنوعت ما بين كشف وتجريع وصرف أدوية لعدد 875 رأس ماشية مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري

كما قام متخصصون بكلية الزراعة بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول على أعلى وأجود أنواع المحاصيل وتم توزيع عدد من المبيدات على المزارعين.

وخلال القافلة تم عقد لقاء مع طلبة المدارس والتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين ودور الأسرة في مواجهة هذه الظاهرة من خلال المتابعة المستمرة مع ضرورة عمل حملات وندوات لتوعية الشباب بخطورة المخدرات.