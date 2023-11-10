فحص 1054 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية موتانا بكفر الدوار، إذ جرى الكشف خلالها على 1054 مواطناً مجانا من خلال وجود 8 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 247- عيادة الأطفال 240 - الجراحة 148 - النساء 81 - تنظيم الأسرة 31- العظام 174 - الأنف والأذن 133»

كما تواجد خلال القافلة وجود دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جهود محافظة البحيرة في تنفيذ القوافل الطبية

جاءت القافلة في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

كما تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة