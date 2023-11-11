أبوالغيط: لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن الضفة الغربية والقدس المحتلة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن قوى التطرف الإسرائيلية بخيالها المريض لا ترغب في التخلي عن تمنياتها بعمل «ترانسفير ثاني»، وهو أمر لن يتحقق، ولن نمكنهم من تحقيق أمنياتهم الفاشية.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض، أنه لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، فهذه عناصر إقليم الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 4 يونيو من عام 1967: «وعلى كل حال فإن الحديث عن التعامل الأمني لقطاع غزة، دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل يعد تضييعا للمزيد من الوقت، ومن شأنه أن يعود بالأمور للمربع رقم 1 مرة أخرى».