المفوض العام لوكالة الأونروا: كل شيء ينفد في غزة من وقود وغذاء ودواء

قال فيليب لازريني المفوض العام لوكالة الأونروا، إن الشهر الماصي كان مؤلمًا لنا جميعًا، فنعت الأونروا ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، قرابة مائة زميل قضوا نهبهم في قطاع غزة، وقد لقى أكثر من 10 آلاف شخص في فلسطين وغزة حتفهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، إذ دفعت القوات الإسرائيلية الكثير من أهالي غزة، إلى مكانًا لا يرقى للمعايير الحقيقية للحياة الكريمة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض، أن كل شيء ينفد في غزة، من الغذاء والدواء والوقود، وهناك الآلاف من الناس في غزة قد نزحوا، ويشعرون بافتقادهم للحقوق الإنسانية، ويرون الخوف في كل لحظة.