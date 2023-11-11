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أمين «التعاون الإسلامي»: نطالب بإطلاق مسارات إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة

حسين إبراهيم طه: يجب تحميل الجاني الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات في غزة

كتب:

مريم جاد
01:38 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

قال حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظروف مؤلمة، ونؤكد رفضنا لكل ما يحدث من إسرائيل في غزة، ونطالب بوقف فوري لكل العمليات العسكرية، وإطلاق مسارات إنسانية.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة، المنعقدة في الرياض، أن تلك الكارثة تثبت فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكت الإسرائيلية، وازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع التطورات في غزة، ونطالب بإرسال المساعدات الطبية اللازم، وضرورة تحميل الجاني الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بقطاع غزة.

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بقلم مريم جاد