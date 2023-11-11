الرئيس السيسي: العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبول ويجب وقفه فورا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الإنساني، ونؤكد من جديد اليوم هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس أو أي دعوى أخرى ويجب وقفها على الفور.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض، أن المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق الأمن في غزة.