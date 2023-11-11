المرشح الرئاسي فريد زهران يناقش مشكلات أسيوط مع مجموعة من شباب المحافظة

التقى المرشح الرئاسي فريد زهران صباح اليوم بمجموعة من شباب محافظة أسيوط للحوار حول الانتخابات الرئاسية والبرنامج الانتخابي للمرشح.

المرشح الرئاسي فريد زهران

دار الحوار حول الأسباب التي دعت فريد زهران للترشح في ظل الظروف الحالية وإمكانية فتح المجال السياسي، كما ناقش الشباب الرؤية العامة لبرنامج المرشح والنقاط الجوهرية به والحلول التي طرحها للخروج من الأزمات الحالية.

كما ناقش الشباب مع زهران المشاكل التي تعاني منها محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد بصفة عامة وأثر هذه الأوضاع على الشباب وتعرفوا على رؤية المرشح لحل هذه المشكلات والجدول الزمني الذي تضمنه البرنامج الانتخابي للتعامل مع هذه المشاكل.

لقاء فريد زهران مع مجموعة شباب بأسيوط

حضر اللقاء المهندس باسم كامل مدير الحملة والمستشار حسني سبالة، منسق اللجنة القانونية لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وخالد راشد وإيهاب أبو سريع، أعضاء الهيئة الاستشارية للمرشح، وكريم الكناني منسق الإتصال السياسي بالحملة ومني عبد الراضي ومحمد هلال اعضاء المكتب التنفيذي بالحملة وأميرة هريدي منسق لجنة البرنامج بالحملة وعدد من أعضاء الحملة وقيادات حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل بمحافظة أسيوط.

يأتي اللقاء في إطار جولة المرشح الرئاسي فريد زهران بمحافظة أسيوط بدأت أمس بعقد مؤتمر جماهيري موسع يتبعه مؤتمران اليوم، الأول بساحل سليم الساعة الرابعة عصرًا والثاني بالغنايم الساعة السابعة مساءً.