مدير مجمع الشفاء الطبي لـ«الوطن»: نحاول إنقاذ الرُضع بالتنفس اليدوي»

قصف من كل اتجاه، جثث تملأ الطرقات والغرف الساحات، أشلاء تدمي القلوب، وخُدج تقطعت بهم السبل مهددون بالموت خلال ساعات، هكذا الوضع داخل مجمع الشفاء الطبي الواقع بشمال غزة، والأكبر في المدينة المحتلة، حيث يعالج آلاف المرضى ويأوي عشرات الآلاف من النازحين، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي له عشرات المرات على مدار الـ24 ساعة الماضية.

قصف مجمع الشفاء الطبي

«ما بقى في إيدينا شيء، الوضع خرج عن السيطرة، قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خط الأكسجين الرئيسي الذي يغذي الحضانات، مع نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء»، هكذا وصف الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، الوضع لـ«الوطن»، مؤكدًا أنّ المستشفى خرج فعليًا عن الخدمة، لا ماء ولا كهرباء ولا حتى وقود.

عشرات الأطباء يحاولون إنقاذ الأطفال الخدج بطريقة يدوية، حتى لا يتعرضون للموت، لكن تلك الطريقة البدائية ربما لم تفلح وفق حديث مدير مجمع الشفاء الطبي: «كل الأطباء بيحاولوا ينقذوا الأطفال الرضع داخل الحضانات بالتنفس اليدوي، لكن هناك 37 طفلًا مهددون بالموت خلال ساعات، ولدينا رضيع استشهد اليوم بسبب البرد إثر انقطاع الكهرباء والتنفس الصناعي عن الخٌدج».

طائرات الاحتلال تستهدف مجمع الشفاء الطبي

أطباء مجمع الشفاء الطبي، أصبحوا هدفا لمسيرات قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكنهم صامدون ومثابرون حتى الرمق الأخير لإنقاذ المرضى، وفق «أبو سلمية»: «الطائرات المسيرة الخاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأطباء، لكن مش هيغادروا المشفى ولو استشهدوا، هيشتغلوا حتى النفس الأخير، هم يؤمنون بأن ما يفعلوه واجب وطني».

قصف الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، كان الهدف الأبرز لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، وفق مدير مجمع الشفاء الطبي: «مسيرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت العناية المركزة، وأصابت أحد المهندسين الذين حاولوا إصلاح الحضانة الخاصة بالأطفال الرضع، إذ استهدفته قذيفة ونحاول الآن علاجه داخل المشفى».

حريق في مجمع الشفاء الطبي

حريق نشب بجزء من مجمع الشفاء الطبي، يخشى العاملون امتداده لأجزاء كبيرة من المشفى، وفق «أبو سلمية»: «في حريق بالمستشفى نتيجة القصف المتواصل، ونتمنى ألا يمتد لطوابق المجمع، فالوضع لدينا خرج عن السيطرة، الطائرات تقصف كل من حاول التحرك، الجرحى نزحوا دون تلقي العلاج، والاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الدخول».

رسائل تهديد تلقاها مدير مجمع الشفاء الطبي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، تطالبه بإخلاء المستشفى واصفين أياه بمنطقة عسكرية: «ضابط من قوات الاحتلال الإسرائلي اتصل بي وطالبني بإخلاء المستشفى وقالي لي أنها منطقة عسكرية وساحة حرب، فقلت له لن نخلي المستشفى ولن نتخلى عن واجبنا».

37 طفلا بمجمع الشفاء الطبي مهددون بالموت

وبحسب وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، فإن الوضع في مستشفيات قطاع غزة غير مسبوق بالتاريخ، باستهداف المستشفيات والطواقم الطبية، ومركبات الإسعاف، فضلا عن أنّ حياة 37 طفلا بحضانات مجمع الشفاء الطبي، مهددون بالموت بعد انقطاع الكهربا.