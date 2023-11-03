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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

كتب:

منى صلاح
12:00 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
طائرات الاحتلال الإسرائيلي

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكان الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد حذر في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية في القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدراتها على تقديم الخدمة بشكل جيد، إذ بلغ عددهم في مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

وتوقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاد الوقود به، ما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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