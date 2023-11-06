الاحتلال الإسرائيلي يقصف سطح مجمع الشفاء الطبي في غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف عصر اليوم الاثنين، سطح مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة 3 أشخاص.

قصف سطح قسم الطوارئ في مجمع الشفاء

وأكدت أن طيران الاحتلال قصف سطح قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر المستشفيات في قطاع غزة، ما أدى لإصابة مجموعة من المواطنين بجروح ليعلن لاحقا عن استشهاد طفل.

ويأوي المستشفى نحو 50 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية والمرضى الموجودين داخله.

مستشفى الشفاء يعمل منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي

ويعمل مستشفى الشفاء منذ أيام بمولد كهربائي احتياطي، وهو مهدد بالتوقف عن العمل بشكل كامل في حال لم يتم تزويده بالوقود الضروري للاستمرار في عمله.

وهذه هي المرة الأولى خلال العداون الحالي التي يستهدف فيها الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر.

وخلال العدوان الحالي على قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال عدة مستشفيات بشكل مباشر كالمستشفى المعمداني الذي ارتكبت فيه مجرزة، إلى جانب قصف محيط مستشفيات: القدس وشهداء الأقصى وناصر والإندونيسي والصداقة التركي.