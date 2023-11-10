فلسطيني يوثق لحظة قصف مجمع الشفاء الطبي.. جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة

شهداء في كل مكان، دماء متناثرة داخل الغرف وفي الطرقات، أطفال يصرخون وسيدات يبحثن عن ذويهن، هذا هو المشهد داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، الذي تعرض للقصف 4 مرات متتالية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليسقط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى والنازحين العُزل، الذين لجأوا للمستشفى هربًا من نيرات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت منازلهم.

قصف مجمع الشفاء الطبي في غزة

صالح الجعفراوي، واحد من النشطاء الفلسطينيين، الذين حملوا على عاتقهم توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حق النساء العُزل والأطفال الرضع الذين احتموا في مستشفى الشفاء الطبي بعد قصف منازلهم، وفق حديثه لـ«الوطن»: «كنا نايمين في استراحة الصحفيين الواقعة أمام مجمع الشفاء الطبي، وفوجئنا بقذائف وطائرات مسيرة، قصفت الطابق الخامس للمشفى».

الطابق الخامس من مجمع الشفاء الطبي، كان مخصصا لإجراء جراحات الولادة للنساء، وهو ما استهدفه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المرة الأولى وفق «الجعفراوي»: «قوات الاحتلال قصفت الطابق الخامس الخاص بالولادة، وعثرنا على فوارغ قذائف، الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال الرضع».

استهداف مجمع الشفاء الطبي

لم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف الطابق الخامس بمجمع الشفاء الطبي، بل قصفت العيادات الخارجية لنفس المجمع: «قصفوا العيادات الخارجية وهي مجرد استراحات للنازحين، وكمان استهدفوا المباني المجاورة والشوارع الرئيسية، بعشرات القذائف، يستهدف كل المناطق بطريقة عشوائية».

طفلة تصرخ وتبكي، باحثة عن ذويها بعد قصف مستشفى الشفاء، وآخر يحاول إنقاذ والده، كانت من أبرز المشاهد في قصف مجمع الشفاء الطبي، وهو ما أظهرته فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن الأشلاء التي تملأ المكان، وفق تصريحات محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة لـ«وكالة وفا الفلسطينية»: «نتحدث عن مئات الشهداء وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وقدرتنا على التعامل الميداني أصبحت منعدمة، خاصة المستشفيات ومن بينها مجمع الشفاء الذي قُصف أكثر من 4 مرات منذ صباح اليوم».