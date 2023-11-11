العاهل الأردني: يجب إبقاء الممرات الإنسانية في غزة مستدامة وآمنة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنَّ الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين دليل فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم وفي الكرامة وتقرير المصير، ولا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مفتوحة ومستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم.

وأضاف العاهل الأردني، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: «سيواصل الأردن القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة، فقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة انتصار للقيم الإنسانية والانحياز للحق في الحياه والسلام والإجماع عالميًا برفض الحرب»، فهو قرار جاء بجهد عربي مشترك وهذا القرار يجب ان يكون خطوه أولى للعمل لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير فورًا والبدء بعملية جاده للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف وإلا البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من الحرب.