النائبة أسماء الجمال: مشاركة الرئيس بالقمة العربية استمرار واضح لدعم غزة

ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالقمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن ذلك يؤكد الاهتمام البالغ بالقضية الفلسطينية والسير بأي طريق للوصول إلى حل يجنب الأخوة شقاء وعناء الحرب وسقوط مزيد من الضحايا.

وأشارت، في بيان لها اليوم، إلى أن القمة العربية الإسلامية تمثل امتدادا لقمة القاهرة للسلام التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 أكتوبر الماضي، لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي وتسليط الأضواء على المجازر الوحشية بحق المدنيين العُزل من أطفال ونساء وشيوخ من أهلنا في غزة الصامدة وإيصال المساعدات إلى المحاصرين هناك.

وأوضحت أن القمة العربية الإسلامية تعد خطوة مهمة على طريق العمل العربي المشترك لبلورة موقف واحد وواضح لوقف العدوان، ومحاسبة حكومة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل في غزة والضفة والغربية.