أمير قطر: إلى متى سيعامل المجتمع الدولي إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟

قال تميم بن حمد، أمير قطر، إنَ الشعب الفلسطيني يمر بما لا تتحمله طاقة بشرية، وقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة باسم الدفاع عن النفس او وضع حدا لهذه الحرب العدوانية.

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض: «بعدما شهدنا قتل الأطفال والشيوخ والنساء بالجملة والمعاناة الإنسانية، إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟ وإلى متى سيسمح لها بضرب كافة القوانين الدولية عرض الحائط في حربها التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟».

وأكد أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كل المستويات، فكيف أصبح قصف المستشفيات أمرا عاديا؟ ويتم إنكاره واتهام الضحايا بداية ثم يبرر بوجود أنفاق تحتها ثم يصبح أمرا لا حاجة لتبريره بعد تبلد المشاعر وتعود الأعين على مشاهدة المآسي.