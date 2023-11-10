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أمير قطر: مباحثاتي مع الرئيس السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع بغزة

كتب:

كريم روماني
04:46 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
الشيخ تميم بن حمد

الشيخ تميم بن حمد

قال الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، في تدوينة له عبر موقع «إكس»، إن «مباحثاتي مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة».

وأضاف أن «جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين».

التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر، ناقشا التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.

وبحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة دخول المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما تم تأكيد رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري. 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.