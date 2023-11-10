دبلوماسي سابق: زيارة أمير قطر إلى مصر لتصفية الخلافات بين «حماس» ومنظمة «التحرير»

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية السابق، إن قمة الرياض غدًا، في غاية الأهمية، في ظل التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، وربما يكون هناك رؤية تتوافق عليها الدول العربية، خاصة أن انعقادها جاء بناءً على طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

أضاف «حليمة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن زيارة أمير دولة قطر إلى مصر الآن، أمر له دلالة مهمة، فيما يتعلق بالحديث عن مستقبل غزة، بعد هذه التطورات الكبيرة، في ظل التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

«حليمة»: وجود أمير قطر في مصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

وتابع «حليمة» بأن وجود إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، مع أمير دولة قطر في مصر، ربما له صلة، في عملية تصفية الخلافات، بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانتفاء صفة الإرهاب عن حماس، باعتبار أن ما جرى في هذه المرحلة من جانب حماس، هو رد فعل على التطورات التي شهدتها الضفة الغربية، على مدار عقود.