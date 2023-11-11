 برلماني: كلمة الرئيس بالقمة العربية أكدت مواقف مصر الثابتة تجاه فلسطين

قال حسام عوض الله عضو مجلس النواب إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة العربية ـ الإسلامية اليوم بالرياض كانت كاشفة أوضحت الموقف المصري والموقف الدولي والمعايير المزدوجة.

وقال «عوض الله» في تصريحات لـ«الوطن» إن الرئيس السيسي قدم رؤية مصر الثابتة لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وهو حل الدولتين.

وأشار إلى أن الرئيس أكد مرارًا إدانة مصر لقتل المدنين وترويع المدنين ورفض سياسات العقاب الجماعي بزعم الدفاع عن النفس أو أي دعوى أخرى.

مطالب مصر مستمرة بوقف العدوان

وأشاد بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بوقف إطلاق النار بلا قيد أو شرط ووقف أي إجراءات التهجير القسري للفلسطينين وضمان أمن المدنيين والنفاذ الأمن للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها كدولة احتلال.

وقال «عوض الله» إن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة بضرورة الإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار ووقف العدوان على فلسطين، وضمان استدامة المساعدات بشكل مستمر من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من المأساة الإنسانية التي سببها العدوان الاسرائلي على غزة وبدء التحرك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات الشعوب العربية، ويحقق الأمل في إنهاء الأزمة في ظل استمرار فشل مجلس الأمن والأمم المتحدة في وقف العدوان

القمة العربية الإسلامية مهمة للخروج بموقف موحد

وأضاف أن القمة العربية الإسلامية تمثل خطوة مهمة في موقف عربي إسلامي موحد لمواجهة الوحشية الإسرائلية والعدوان الغاشم الذي قتل الآلاف من المدنيين وارتكب كل أنواع المجازر ولابد من موقف إسلامي عربي لمواجهة المعايير الدولية المزدوجة والموقف الأمريكي والغربي المنحاز لإسرائيل.