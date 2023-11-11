رسائل أمين عام الجامعة العربية في القمة العربية الطارئة: إسرائيل تمارس عنفا ممنهجا

رسائل عديدة كشفها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في القمة العربية الطارئة المنعقدة حالياً في الرياض، أهمها أنَّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليست هي الأول وتأمل الجامعة أن تكون الأخيرة، مؤكّداً أنَّ إسرائيل تمنت منذ اللحظة الأولى للعدوان أن يختفي سكان قطاع غزة.

رسائل مهمة القمة العربية الطارئة

تضمن رسائل الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلل كلمته بالقمة العربية الطارئة، أنَّ إسرائيل وصلت بها الأمنيات إلى تصريح أحد وزرائها بضرب قطاع غزة بالنووي، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 11 ألف مدني 70% منهم من النساء والأطفال.

كشفت رسائل أبو الغيط، أنَّ إسرائيل تمارس عنفاً مُمنهجاً على مرئى ومسمع العالم أجمع في قطاع غزة، وعلى مدار شهر كامل، طالب من القوى الدولية إعفاء المدنيين من شر الحملة الإسرائيلية البشعة، كما أن الوقف الكامل لإطلاق النار أولوية مهمة.

مستقبل قطاع غزة

أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنَّ استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بقطاع غزة من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية، وأن التهجير القسري بكل صوره جريمة دولية ومُخالفة للقانون الدولي الإنساني وهو أمر مرفوض من قِبل الفلسطينيين أنفسهم والعرب.

اختتم الأمين العام رسائله في القمة العربية الطارئة، بأنه لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن الضفة الغربية والقدس المُحتلة، ووصف طريق إعادة الأمور لطبيعتها في غزة بالـ «الطويل والصعب»، وأن أهل غزة يستحقون الوقوف بجوارهم في مواجهة آثار الاحتلال الإسرائيلي.