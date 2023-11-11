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رئيس الوزراء يفتتح عدد من المشروعات في الفيوم اليوم

كتب:

أسماء زايد
10:27 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات في محافظة الفيوم، بحضور عدد من الوزراء.

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