رئيس الوزراء يفتتح عدد من المشروعات في الفيوم اليوم كتب: أسماء زايد 10:27 ص | السبت 11 نوفمبر 2023 رئيس مجلس الوزراء بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات في محافظة الفيوم، بحضور عدد من الوزراء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «مصر أكتوبر»: زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى العريش طمأنت جميع المصريين رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الوزراء الأردني في عمان رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الفيوم بقلم أسماء زايد