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بن سلمان يخرج للترحيب بالرئيس الإيراني في أول زياره له للسعودية

كتب:

أحمد حامد دياب
03:08 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان

خرج الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، من القاعة المخصصة للقمة العربية الإسلامية المشتركة لاستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والترحيب به.

ولي العهد السعودي يخرج لمقابلة الرئيس الإيراني والترحيب به

ورحب الأمير محمد بن سلمان بـ الرئيس الإيراني الذي يزور المملكة لأول مرة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة العربية الإسلامية الاستثنائية والتي تناقش العدوان على قطاع غزة.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض فاعليات القمة العربية الإسلامية الطارئة لمناقشة العدوان على الشعب الفلسطيني بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن والرئيس الإماراتي والشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد أمير قطر وعدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بالإضافة للأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

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