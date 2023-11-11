بن سلمان يخرج للترحيب بالرئيس الإيراني في أول زياره له للسعودية

خرج الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، من القاعة المخصصة للقمة العربية الإسلامية المشتركة لاستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والترحيب به.

ولي العهد السعودي يخرج لمقابلة الرئيس الإيراني والترحيب به

ورحب الأمير محمد بن سلمان بـ الرئيس الإيراني الذي يزور المملكة لأول مرة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة العربية الإسلامية الاستثنائية والتي تناقش العدوان على قطاع غزة.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يخرج شخصيا من قاعة القمة الإسلامية - العربية لاستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أول لقاء على هذا المستوى في عهد الملك سلمان. pic.twitter.com/0T56onjln9 — omar elfatairy (@OElfatairy) November 11, 2023

وتشهد العاصمة السعودية الرياض فاعليات القمة العربية الإسلامية الطارئة لمناقشة العدوان على الشعب الفلسطيني بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن والرئيس الإماراتي والشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد أمير قطر وعدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بالإضافة للأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.